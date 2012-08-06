〔国际油市〕布兰特原油期货触及11周高位,因美股上涨及美元下滑

* 美股触及三个月高位,因对欧洲抱持希望
* 投资人静待美国、欧盟和中国出台更多刺激措施
* 关注周二美国石油协会(API)公布的库存数据
路透纽约8月6日电---油价周一连续第二个交易日上涨,升至11周最高水准,因美股涨至三个月高位,且交易商关注中东局势持续动荡.
今日延续上周五美国公布强于预期的就业数据后,及对欧洲能够解决债务危机的希望带动的强劲升势.
"股市上涨,美元小跌,可能足以止住上周五大涨后今日稍早出现的获利了结."Tradition Energy分析师Gene McGillian表示.
9月布兰特原油期货LCOc1涨0.61美元,结算价报每桶109.55美元,这是自5月16日以来最高近月合约结算价.
美国9月原油期货CLc1也连升两日,涨0.80美元,结算价报92.20美元,为7月19日来近月合约最高结算价.
布兰特原油期货较美国原油期货的溢价由上周五的17.54美元降至17.35美元.
成交温和,布兰特原油期货和美国原油期货成交量均较30日均值低约30%.
叙利亚的暴力冲突和伊朗同西方就伊朗核计划的争端继续令油市投资人担心该地区供应可能受到威胁.
根据路透调查,市场预计上周美国原油库存减少50万桶.馏分油库存预料增加,汽油库存预计减少.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
9月原油 92.20 0.80 0.9% 90.63 92.33 183,652 301,783
10月原油 92.46 0.82 0.9% 90.89 92.59 64,100 84,290
9月RBOB汽油 2.9222 -0.0088 -0.3% 2.8788 2.9345 28,861 52,746
10月RBOB汽油 2.7173 0.0046 0.2% 2.6778 2.7260 19,002 27,826
9月取暖油 2.9409 0.0148 0.5% 2.9078 2.9474 37,062 60,250
10月取暖油 2.9493 0.0170 0.6% 2.9160 2.9558 16,484 20,389
ICE合约
9月布兰特 109.55 0.61 0.6% 107.90 109.77 143,999 215,453
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 392,393 628,555 532,222 1,430,206 -12,779
汽油 78,379 115,215 138,107 254,559 5,214
取暖油 86,713 117,229 139,756 308,527 -667(完)
--编译 李军;审校 利棣儿