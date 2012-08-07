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市场报道 | 2012年 8月 7日 星期二 22:28 BJT

〔美国热股〕Leap Wireless季报疲弱被多家券商下调目标价,股价暴跌

路透8月7日电---多家券商下调其对移动通信服务供应商Leap Wireless International Inc LEAP.O的目标价,此前Leap Wireless公布疲弱的第二季业绩,因公司失去更多顾客及每月每用户平均收益(ARPU)下跌.Leap Wireless和MetroPCSPCS.N是竞争对手,两者均向关注成本的顾客提供低成本的移动通信服务.

周二早盘,Leap Wireless International股价暴跌21.38%,报4.34美元.MetroPCS股价下滑2.05%,报8.61美元.(完)

--编译 利棣儿 审校 母红

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