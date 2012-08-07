〔美国热股〕Leap Wireless季报疲弱被多家券商下调目标价,股价暴跌

美国股市：道指受杜邦提振连续第九日创收盘新高，标普500指数下滑
路透纽约2月22日 - 美国股市周三收盘标普500指数小幅下跌，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议记录后保持跌势。会议记录显示仍有可能在近期升息。杜邦股价上涨帮助道指连续第九日创收盘新高。
路透8月7日电---多家券商下调其对移动通信服务供应商Leap Wireless International Inc LEAP.O的目标价,此前Leap Wireless公布疲弱的第二季业绩,因公司失去更多顾客及每月每用户平均收益(ARPU)下跌.Leap Wireless和MetroPCSPCS.N是竞争对手,两者均向关注成本的顾客提供低成本的移动通信服务.
周二早盘,Leap Wireless International股价暴跌21.38%,报4.34美元.MetroPCS股价下滑2.05%,报8.61美元.(完)
--编译 利棣儿 审校 母红
路透纽约2月22日 - 美国股市周三收盘标普500指数小幅下跌，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议记录后保持跌势。会议记录显示仍有可能在近期升息。杜邦股价上涨帮助道指连续第九日创收盘新高。
路透芝加哥2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且全球出口业务有所反弹。
CBOT-3月大豆合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.22-3/4美元，盘中跌至2月1日以来最低的10.22-1/4美元。