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市场报道 | 2012年 8月 7日 星期二 22:47 BJT

〔美国热股〕Nuance Communications股价下跌,尽管其获利优于预期

路透8月7日电---言语识别软件制造商Nuance Communications Inc(NUAN.O)第三季获利优于分析师预期,得益于其移动和消费产品部门授权增加.

周二早盘,Nuance Communications股价下跌0.98%,报22.17美元.(完)

--编译 利棣儿 审校 于春红

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