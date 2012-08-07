〔美国数据〕6月消费者信贷增加64.6亿美元,预估为增长110亿美元

芝加哥期市：小麦期货收涨，受助于低吸买盘
路透芝加哥2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且全球出口业务有所反弹。
路透华盛顿8月7日电---一份美国联邦储备理事会报告周二显示,美国6月消费者信贷录得八个月来最低月度增幅,因美国人削减信用卡债务,这对于正为创造就业苦苦挣扎的经济而言可能是一个负面迹象.
美联储称,美国6月消费者信贷增加64.6亿美元,远低于于路透访查分析师预估的增加110亿美元.
根据美联储的统计,5月消费者信贷增幅被小幅下修至增加167亿美元.
自2010年底以来,随着美国经济从2007-2009年的衰退中复苏,信贷不断增加.不过,6月信贷增幅为2011年10月以来最低.
包括信用卡在内的循环信贷6月减少37亿美元.
非循环信贷增长101.5亿美元.
美联储称,对经济趋势更为敏感的消费者信贷流数据也下降.6月消费者信贷流年率降至775亿美元,5月消费者信贷流年率为2,004亿美元.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
路透芝加哥2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且全球出口业务有所反弹。
CBOT-3月大豆合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.22-3/4美元，盘中跌至2月1日以来最低的10.22-1/4美元。
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