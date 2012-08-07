〔美国数据〕6月消费者信贷增加64.6亿美元,预估为增长110亿美元

路透华盛顿8月7日电---一份美国联邦储备理事会报告周二显示,美国6月消费者信贷录得八个月来最低月度增幅,因美国人削减信用卡债务,这对于正为创造就业苦苦挣扎的经济而言可能是一个负面迹象.

美联储称,美国6月消费者信贷增加64.6亿美元,远低于于路透访查分析师预估的增加110亿美元.

根据美联储的统计,5月消费者信贷增幅被小幅下修至增加167亿美元.

自2010年底以来,随着美国经济从2007-2009年的衰退中复苏,信贷不断增加.不过,6月信贷增幅为2011年10月以来最低.

包括信用卡在内的循环信贷6月减少37亿美元.

非循环信贷增长101.5亿美元.

美联储称,对经济趋势更为敏感的消费者信贷流数据也下降.6月消费者信贷流年率降至775亿美元,5月消费者信贷流年率为2,004亿美元.(完)