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市场报道 | 2012年 8月 7日 星期二 22:52 BJT

〔美国热股〕Emerson Electric季度获利增长,股价上扬

路透8月7日电---工业集团Emerson Electric Co(EMR.N)公布季度获利增长,因面向油气产业的业务营收增长及利润上升,但公司下调其全年预期,因全球经济放缓.

周二早盘,Emerson Electric股价上扬2.96%,报50.39美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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