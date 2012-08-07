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市场报道 | 2012年 8月 7日 星期二 23:02 BJT

〔美国热股〕苹果和谷歌竞购柯达的数码专利,前两者股价下滑

路透8月7日电----华尔街日报周一报导指出,柯达(Eastman Kodak)EKDKQ.PK准备拍卖1,100项的数码专利,已接获包括苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)在内的两组投资人标单,开价介于1.5-2.5亿美元.[ID:nST0536631]

周二早盘,苹果股价下滑0.4%,报620.05美元.谷歌股价下跌0.81%,报637.61美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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