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货币新闻 | 2012年 8月 8日 星期三 01:05 BJT

〔表格〕美财政部标售三年期公债得标利率为0.370%,投标倍数为3.51

路透华盛顿8月7日电---美国财政部称,其三年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.370

中值 0.354

低值 0.274

价格 99.642320

高值得标比率 22.25%

投标倍数 3.51

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 32,000,116,900

总投标 112,317,309,400

竞争性投标得标 31,854,007,500

非竞争性投标得标 46,109,400

FED附加 0

一级交易商投标 89,133,000,000

一级交易商得标 19,713,812,500

直接投标 9,994,000,000

直接得标 2,686,895,000

间接投标 13,044,200,000

间接得标 9,453,300,000

发行细节

发行日 2012/08/15

到期日 2015/08/15

CUSIP码 912828TK6

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

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