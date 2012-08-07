〔表格〕美财政部标售三年期公债得标利率为0.370%,投标倍数为3.51

美国股市：道指受杜邦提振连续第九日创收盘新高，标普500指数下滑
路透纽约2月22日 - 美国股市周三收盘标普500指数小幅下跌，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议记录后保持跌势。会议记录显示仍有可能在近期升息。杜邦股价上涨帮助道指连续第九日创收盘新高。
路透华盛顿8月7日电---美国财政部称,其三年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.370
中值 0.354
低值 0.274
价格 99.642320
高值得标比率 22.25%
投标倍数 3.51
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 32,000,116,900
总投标 112,317,309,400
竞争性投标得标 31,854,007,500
非竞争性投标得标 46,109,400
FED附加 0
一级交易商投标 89,133,000,000
一级交易商得标 19,713,812,500
直接投标 9,994,000,000
直接得标 2,686,895,000
间接投标 13,044,200,000
间接得标 9,453,300,000
发行细节
发行日 2012/08/15
到期日 2015/08/15
CUSIP码 912828TK6
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 利棣儿;审校 李军
路透纽约2月22日 - 美国股市周三收盘标普500指数小幅下跌，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议记录后保持跌势。会议记录显示仍有可能在近期升息。杜邦股价上涨帮助道指连续第九日创收盘新高。
路透芝加哥2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且全球出口业务有所反弹。
CBOT-3月大豆合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.22-3/4美元，盘中跌至2月1日以来最低的10.22-1/4美元。