〔表格〕美财政部标售三年期公债得标利率为0.370%,投标倍数为3.51

美国股市：道指受杜邦提振连续第九日创收盘新高，标普500指数下滑

路透纽约2月22日 - 美国股市周三收盘标普500指数小幅下跌，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议记录后保持跌势。会议记录显示仍有可能在近期升息。杜邦股价上涨帮助道指连续第九日创收盘新高。