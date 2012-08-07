〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.085%,投标倍数为4.23

标题新闻：截至2月21日当周美国货币市场基金资产减少58.7亿美元，至2.639万亿美元-iMoneyNet
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路透华盛顿8月7日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.085
中值 0.075
低值 0.065
投资 0.086
价格/得标
价格 99.993389
高值得标比率 23.55%
投标倍数 4.23
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 40,001,176,800
总投标 169,184,276,800
竞争性投标得标 39,733,611,100
非竞争性投标得标 267,565,700
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/08/09
到期日 2012/09/06
CUSIP码 9127956G1
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 利棣儿;审校 母红
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