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债券 | 2012年 8月 7日 星期二 23:35 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.085%,投标倍数为4.23

路透华盛顿8月7日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.085

中值 0.075

低值 0.065

投资 0.086

价格/得标

价格 99.993389

高值得标比率 23.55%

投标倍数 4.23

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 40,001,176,800

总投标 169,184,276,800

竞争性投标得标 39,733,611,100

非竞争性投标得标 267,565,700

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/08/09

到期日 2012/09/06

CUSIP码 9127956G1

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

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