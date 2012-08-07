〔美国能源〕8月3日止两周汽油需求较上年同期减少3%--SpendingPulse

芝加哥期市：小麦期货收涨，受助于低吸买盘
路透芝加哥2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且全球出口业务有所反弹。
路透纽约8月7日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,美国汽车驾驶者在过去两周的汽油需求减少,因汽油价格飙升.
数据显示,截止8月3日的两周汽油需求较上年同期下跌3%.
该机构称,过去两周的汽油均价上涨0.10美元,至每加仑3.53美元.
上周美国汽油需求四周移动均值较上年同期下降4%.
截止7月27日一周的美国汽油消费较前周增加1.2%,之后在截止8月3日一周美国汽油消费下跌0.9%.
万事达卡今夏将此报告的发布频率从每周改为每隔一周公布.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
路透芝加哥2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且全球出口业务有所反弹。
CBOT-3月大豆合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.22-3/4美元，盘中跌至2月1日以来最低的10.22-1/4美元。
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