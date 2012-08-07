版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 8日 星期三 02:20 BJT

〔美国能源〕8月3日止两周汽油需求较上年同期减少3%--SpendingPulse

路透纽约8月7日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,美国汽车驾驶者在过去两周的汽油需求减少,因汽油价格飙升.

数据显示,截止8月3日的两周汽油需求较上年同期下跌3%.

该机构称,过去两周的汽油均价上涨0.10美元,至每加仑3.53美元.

上周美国汽油需求四周移动均值较上年同期下降4%.

截止7月27日一周的美国汽油消费较前周增加1.2%,之后在截止8月3日一周美国汽油消费下跌0.9%.

万事达卡今夏将此报告的发布频率从每周改为每隔一周公布.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐