〔国际油市〕美国最近一周原油库存减少540万桶--美国石油协会(API)

芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因技术性卖盘和南美作物丰产预期
CBOT-3月大豆合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.22-3/4美元，盘中跌至2月1日以来最低的10.22-1/4美元。
路透8月7日电---美国石油协会(API)周二公布:
* 美国最近一周原油库存减少540万桶
* 美国最近一周汽油库存增加41.7万桶,馏分油库存增加240万桶(完)
CBOT-3月大豆合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.22-3/4美元，盘中跌至2月1日以来最低的10.22-1/4美元。
路透芝加哥2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小幅收高，因在美国农业部本周召开年度展望论坛前，出现技术性买盘和头寸调整。
路透纽约2月22日 - 美国石油协会(API)周三称，上周美国原油库存 下降，因进口减少，而汽油和馏分油库存也降低。 API公布，在截至2月17日当周，美国原油库存减少88.4万桶，至5.12 7亿桶，分析师预估为增加350万桶。库欣原油库存减少170万桶。 API数据显示，上周原油日进口量减少150万桶，至739.8万桶。上周 炼厂原油加工量下降18.2万桶/日。 API公布，上周汽油库存下降89.3万桶，大致符合分析师预估。上周 馏分油库存大跌420万桶，远高于分析师预估为减少48.3万桶。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)