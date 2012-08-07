〔欧洲股市〕收于逾四个月最高水准,受石油类股和诺基亚涨势提振

* FTSEurofirst 300指数上扬0.8%,Euro STOXX 50指数大涨1.7%

* 渣打急挫16%,面临吊销纽约州执照危机

* 诺基亚劲升10.1%

* 市场对升势能否持续仍持疑

路透伦敦8月7日电---欧洲股市周二收于逾四个月最高水准,石油类股走强及电信企业诺基亚NOK1V.HE上涨抵消了银行类股的跌势,银行业面临渣打银行(STAN.L)的新丑闻.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.8%,报1,094.19点,这是3月19日收于1,105.61点以来最高收位.

欧元区STOXX 50指数.STOXX50E涨1.7%,报2,440.24点,为4月3日收于2,458.98点来最高收位.

STOXX欧洲油气股指数.SXEP是表现最佳的欧洲类股,大涨2.3%,此前油价上涨,因北海石油产量可能下降.

这带动法国道达尔(TOTF.PA)和英国BG BG.L等能源类股上涨,抵消了渣打银行16.4%的跌幅.此前纽约州最高银行监管当局罕见地威胁可能吊销渣打银行在该州的银行执照,称渣打是"恶棍机构",违反美国法律隐匿其和伊朗有关的2,500亿美元交易.[ID:nST0536547]

"较之银行股表现,我们对石油类股更加乐观.油价上涨将带来好处,股市将持续因全球各主要央行料准备进行救助而获得支撑,"Cheviot Asset Management合伙人David Miller称.

诺基亚劲扬10.1%,因市场臆测该公司可能在9月初推出新的智能电话,赶在苹果发布新款iPhone前.

FTSEurofirst 300指数自欧洲央行总裁德拉吉7月26日讲话后已经上扬约5%,但成交量一直低于均值,因对政策制定者是否能达成真正能解决欧债危机的措施仍有疑虑.

英国富时100指数.FTSE收高0.56%,报5,841.24点;德国股市DAX指数.GDAXI上扬0.71%,报6,967.95点,法国CAC-40指数.FCHI大涨1.52%,报3,453.28点.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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