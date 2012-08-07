〔欧元债市〕德债因股市上扬走低,9月前市场不确定性仍很高

* 西班牙和意大利公债受获利了结打压

* 市场不确定欧洲央行债市干预行动是否会奏效

* 至少在9月前市场不确定性仍然很高

路透伦敦8月7日电---德债周二回落,欧洲央行将采取措施遏制债务危机的前景提振对诸如股票等风险较高资产的需求,尽管意大利和西班牙公债攀升之势暂停.

欧洲央行上周表示,如果受困欧元区国家激活欧元区救助基金,并接受严苛的条件,可能重启购债计划.

这令意大利和西班牙面临的融资压力有所缓解,但交易商表示,由于市场对欧洲央行举措存疑,意西两国借贷成本跌势受限.

但股市风险意愿改善,泛欧绩优股指数.FTEU3升至3月底以来最高,令避险德债走低.

9月德债期货日内回落87个跳动点,收报142.33,在该合约跌穿自7月初以来一直坚守的关键技术位约143.60后,跌势累积动能.

假日期间的清淡交投放大市场波幅.交易商在周三德国标售40亿欧元10年期德债前压低价格,推动德债收益率进一步远离欧元面市以来的低位.

现货市场,10年期德债收益率DE10YT=TWEB攀升8个基点,报1.47%,自7月23日触及欧元面市以来低位1.126%后反弹了34个基点.

两年期德债收益率在五周最高1.50%遇阻,标售结束后可能进一步走低,因投资者尚不确定欧洲央行的购债行动会成功帮助西班牙和意大利应对债务危机.

市场仍然忧虑欧洲央行采取行动前必须克服的障碍.欧洲央行希望在其购买公债前,欧元区国家先寻求欧洲稳定机制(ESM)的救助,而该基金目前尚未启动,正在等待包括德国宪法法院9月12日的裁决等其他方面的阻力.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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