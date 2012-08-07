〔英国债市〕英债下跌,因风险意愿重燃

路透伦敦8月7日电---英债期货周二下跌,因风险意愿重燃,英债表现略优于德债,明日英国央行将公布新的经济预估报告,料将为更多货币宽松措施提供理据.

9月英债期货FLGU2收低81个跳动点,报120.73,接近日内低位,且抹去周一的升幅,过去一周英债重复上演震荡走势.德债期货FGBLU2的跌幅更大.

"对欧洲央行及欧洲情势的看法较乐观,使风险资产表现较好,英债收益率从很低位回升,"法国巴黎银行策略师Shahid Ladha说.

上周欧洲央行决定考虑拉低欧元区二线国家公债收益率的途径,投资人正在考量其重要性,以及是否欧洲央行的决定将长期损害对诸如英债,德债和美债等避险公债的胃纳.

美国和德国发债,令核心国家债市承压,10债期英债收益率GB10YT=RR升8个基点,至1.58%.

稍早,英债和德债EU10YT=RR的利差收窄至9个基点,为12月来的最低,尽管尾盘几无变动,报11个基点.

相对美债,英债价格也接近长期高位.周一和周二,10年期英债收益率均低于可比美债US10YT=RR,为2006年来首次持续低于美债.

美银美林策略师说,英债表现较好是有多个因素,包括英国经济在疲弱的第二季后明显未能反弹、8月的发债计划及寄望英国央行发布新的经济预估将为更多英债购买计划铺平道路.

许多分析师预期,英国央行在7月批准的500亿英镑量化宽松计划在11月完成后,将再次批准买入更多英债,但如果周三的季度预估非常疲弱,将可能支持英国央行提早行动的预期.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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