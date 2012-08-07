〔全球金市〕金价在交投淡静中持平,投资人不确定主要央行会否行动

* 黄金持平,因投资人不肯定全球各主要央行是否行动

* 金市交投连续第二天清淡

路透纽约8月7日电---金价周二持平,成交量连续第二天远低于均值,因投资人不肯定各国央行是否将采取行动刺激疲弱的经济.

黄金在不足10美元的狭窄区间内交投,日内在平盘附近摇摆,因美股,油价和欧元上涨,无法令投资人愿意大量买入或卖出黄金.

美国期金成交量料不到30日均值.交易商说,上周美国非农就业报告内容好坏不一,为美国联邦储备理事会(美联储,FED)将推出更多货币刺激措施带来不确定性.美联储推出更多刺激措施,将鼓励买入黄金,美联储不采取行动,则可能引发卖出黄金.

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦对纽约时报表示,美国联邦储备理事会(美联储, FED)应该扩大抵押贷款债券和公债购买规模,直到对经济状况感到满意为止.[ID:nSB1711412]罗森格伦的言论并没有影响黄金.

1654GMT,现货金价XAU=涨0.71美元,报每盎司1,611.10美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金GCZ2结算价跌2美元,报1,614.20美元.

本周交投淡静.CME data数据显示,周一美国期金成交量跌至80,000口以下,为2012年低位.

上周,金价下跌,因美联储就量化宽松政策的时机未有给出线索,欧洲央行总裁德拉吉没有公布欧元区新一轮公债购买计划,投资人因此感到失望.

其他贵金属中,现货白银XAG=涨1%,报28.14美元,现货铂金XPT=小升0.5%,至1,402.75美元,现货钯金XPD=扬升1.6%,报584美元.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 GCQ2 1614.20 -2.00 -0.1% 3.0%

COMEX白银期货 SIU2 28.105 0.242 0.9% 0.7%

COMEX铂金期货 PLV2 1408.30 6.40 0.5% 0.6%

COMEX钯金期货 PAU2 588.00 8.45 1.5% -10.4%

现货金 XAU= 1611.10 0.71 0.0% 3.0%

现货银 XAG= 28.14 0.28 1.0% 1.6%

现货铂金 XPT= 1402.75 7.35 0.5% 0.7%

现货钯金 XPD= 584.00 9.20 1.6% -10.5%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=