〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货下滑,因获利了结及玉米市场走弱

芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因技术性卖盘和南美作物丰产预期
CBOT-3月大豆合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.22-3/4美元，盘中跌至2月1日以来最低的10.22-1/4美元。
路透8月7日电---美国小麦期货周二下跌,交易商说,因玉米市场走软,且在指标芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约接近四年高位的情况下,市场出现一些温和的获利了结.
欧洲西部需要暖和及干燥天气来带动小麦收割进度及避免破坏优于预期的产量前景.
俄罗斯SovEcon顾问公司预期,2012/13年俄罗斯出口850万吨小麦,低于上年的2,160万吨.
分析师预期,周五美国农业部报告将显示美国小麦产量为22.05亿蒲式耳,低于7月时预估的22.24亿.
美国小麦结转库存料为6.73亿蒲式耳,高于7月时预估的6.64亿蒲式耳.
交易商说,韩国饲料商Nonghyup Feed寻求买入最多7万吨饲养小麦.
指标CBOT-9月小麦期货WU2结算价收低4-1/4美分,报每蒲式耳8.89美元.
今日小麦预估成交量为115,012口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
CBOT-3月大豆合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.22-3/4美元，盘中跌至2月1日以来最低的10.22-1/4美元。
路透芝加哥2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小幅收高，因在美国农业部本周召开年度展望论坛前，出现技术性买盘和头寸调整。
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