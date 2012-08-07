〔美国股市〕道琼工业指数收涨0.39%,Nasdaq指数上升0.87%

芝加哥期市：小麦期货收涨，受助于低吸买盘
路透芝加哥2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且全球出口业务有所反弹。
路透纽约8月7日电---美国股市周二连续第三天上升,推动标普500指数升至1,400点以上,为5月初来首次,因市场愈发乐观认为欧洲央行将很快行动,遏制欧债危机.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI上升51.09点,或0.39%,至13,168.60点;标准普尔500指数.SPX收高7.12点,或0.51%,至1,401.35点.Nasdaq指数.IXIC收涨25.95点,或0.87%,至3,015.86点.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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路透芝加哥2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且全球出口业务有所反弹。
CBOT-3月大豆合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.22-3/4美元，盘中跌至2月1日以来最低的10.22-1/4美元。
路透芝加哥2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小幅收高，因在美国农业部本周召开年度展望论坛前，出现技术性买盘和头寸调整。