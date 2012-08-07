〔美股盘后〕迪士尼公布业绩后股价下挫2.1%

芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因技术性卖盘和南美作物丰产预期
CBOT-3月大豆合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.22-3/4美元，盘中跌至2月1日以来最低的10.22-1/4美元。
路透纽约8月7日电---迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)在周二美股盘后交易中下挫2.1%,此前该公司公布了业绩.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
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CBOT-3月大豆合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.22-3/4美元，盘中跌至2月1日以来最低的10.22-1/4美元。
路透芝加哥2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小幅收高，因在美国农业部本周召开年度展望论坛前，出现技术性买盘和头寸调整。
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