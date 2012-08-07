〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货连跌第二天,因美国天气改善

路透8月7日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二连跌第二天,交易商说,因天气预报美国中西部天气改善,且在周五美国政府作物报告出炉前有获利了结.

气象学家表示,中午最新的天气预报指,本周美国中西部天气较湿润,应该扶助后种植的大豆,但湿润的天气对大部份受乾旱影响的玉米作物来说来得太迟.

交投清淡,今日大豆成交量较之前的250天均值低约20%.

交易商静待美国农业部周五公布的月度供需报告.分析师预期,美国农业部将下调美国大豆产量,单产和收割面积预估,同时降低2011/12年和2012/13年的结转库存预估.

油世界表示,主要南美出产国的大豆库存较上年同期减少约三分一,全球需求转向美国,正值忧虑美国大豆也将可能减少.

油世界说,全球供应紧张意味限制大豆期货合约价格在2013年1月前的潜在跌幅,尽管大豆触及纪录水平后可能面临短暂的卖压.

周一稍晚,美国农业部称美国大豆优良率为29%,和上周保持不变,终止连续六周下跌之势.

CBOT报告,8月大豆和豆粕期货没有交割,豆油期货交割1,155口.

11月大豆期货SX2下跌18-1/2美分,报15.65-3/4美元.

8月豆粕合约SMQ2收挫5.9美元,收报每短吨512.3美元.

8月豆油合约BOQ2跌0.19美分,报每磅51.29美分.

今天,大豆预估成交量为174,554口,豆粕预估成交量为68,443口,豆油期货预估成交量为86,246口.

以下为CBOT农产品期货在1946GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 796.00 -7.00 -0.9% 23.1%

CBOT大豆Sc1 1605.25 -2.25 -0.1% 33.9%

CBOT豆粕SMc1 512.30 -5.90 -1.1% 65.6%

CBOT豆油BOc1 51.29 -0.19 -0.4% -1.5%

CBOT小麦Wc1 889.00 -4.25 -0.5% 36.2%

CBOT稻米RRc1 1574.50 -20.50 -1.3% 7.8%

EU小麦BL2H0 259.00 0.50 0.2% 27.9%

NYMEX原油期货CLc1 93.39 1.19 1.3% -5.5%

道琼工业指数.DJI 13,186 68 0.5% 7.9%

现货金XAU= 1611.31 0.92 0.1% 3.0%

欧元/美元EUR= 1.2402 0.0002 0.0% -4.2%

美元指数.DXY 82.2530 -0.0130 0.0% 2.6%

波罗的海

干散货指数.BADI 836 -7 -0.8% -51.9%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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