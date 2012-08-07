〔纽约期市〕ICE期棉下滑,生产商在两日大涨后出货

芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因技术性卖盘和南美作物丰产预期
CBOT-3月大豆合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.22-3/4美元，盘中跌至2月1日以来最低的10.22-1/4美元。
路透纽约8月7日电---洲际交易所(ICE)棉花期货周二下滑,因生产商在两日大涨带动期棉价格升至两个半月高位后出货,此前一个月期棉呈区间交投.
指标ICE-12月期棉合约CTZ2收跌0.42%,报每磅75.40美分,盘中高见75.98美分,之后卖压出笼.
上周,鼓舞人心的出口销售数据以及强于预期的美国就业数据提振期棉走出7月多数时间所困的70-75美分交投区间.
一棉纺厂消息人士表示,价格上涨吸引一些种植商出货,但成交不多.
汤森路透数据显示,未平仓合约自7月初以来跳升了11%,在周一触及六周高位接近18.2万口.
市场静待美国农业部周五将发布的全球供需报告.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
CBOT-3月大豆合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.22-3/4美元，盘中跌至2月1日以来最低的10.22-1/4美元。
路透芝加哥2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小幅收高，因在美国农业部本周召开年度展望论坛前，出现技术性买盘和头寸调整。
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