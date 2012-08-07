〔加拿大汇市〕加元/美元触及约三个月高位,部分因寄望欧洲刺激措施出台

芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因技术性卖盘和南美作物丰产预期
CBOT-3月大豆合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.22-3/4美元，盘中跌至2月1日以来最低的10.22-1/4美元。
路透多伦多8月7日电---加元兑美元周二触及约三个月最强水准,部分受助于投资人希望欧洲将采取措施解决区内债务危机.
加元/美元CAD=D4攀升至0.9962加元或1.0038美元,为5月11日来的最高水平,因受对欧洲央行将购买债券缓和西班牙和意大利融资压力的期望带动,全球市场小涨.
另外,加拿大市场周一休市,加元仍受上周五美国公布强劲就业数据后引发的动能余温带动.
加元/美元CAD=D4收报0.9975加元或1.0025美元,上周五收报1.0019加元或0.9981美元.(完)
--编译 李军;审校 母红
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CBOT-3月大豆合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.22-3/4美元，盘中跌至2月1日以来最低的10.22-1/4美元。
路透芝加哥2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小幅收高，因在美国农业部本周召开年度展望论坛前，出现技术性买盘和头寸调整。
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