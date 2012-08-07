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市场报道 | 2012年 8月 8日 星期三 05:30 BJT

〔加拿大股市〕收在一个月高位,因投资人期望欧洲央行将进一步行动

路透多伦多8月7日电---加拿大主要股指周二收在逾一个月最高水准,因投资人期望欧洲央行有更多行动,且商品价格大涨,带动能源和矿业股反弹.

多伦多股市跟随全球市场走势,本周迄今全球市场表现强劲,因投资人预期欧洲央行将购买公债来缓和西班牙和意大利的融资压力,尽管还在研究相关的严格条件.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高200.91点,或1.7%,报11,863.50点.连涨两个交易日令该指数收在7月4日来最高.

10大类股齐步上涨,权重能源股因油价攀升而领涨.原材料股跳升2.9%.(完)

--编译 李军;审校 母红

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