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市场报道 | 2012年 8月 8日 星期三 22:22 BJT

〔美国热股〕麦当劳7月全球同店销售持平,股价下滑

路透8月8日电---麦当劳(MCD.N)公布7月全球同店销售持平,为逾九年来最差月度表现,显示全球经济不断走弱,打击低端非必需消费支出.

周三早盘,麦当劳股价下滑1.87%,报87.35美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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