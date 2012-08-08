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市场报道 | 2012年 8月 8日 星期三 22:37 BJT

〔美国热股〕Priceline称欧洲市况疲弱或拖累本季增长,股价暴跌15%

路透8月8日电---线上旅游服务公司Priceline.com(PCLN.O)周二公布的季度获利高于预期,但股价下跌,因公司称欧洲市况走弱,可能损及当前季度的增长.

多家券商周三下调对Priceline.com的目标价.

Expedia(EXPE.O)和Tripadvisor(TRIP.O)股价也下跌.

周三早盘,Priceline.com股价暴跌14.97%,报578.01美元.Expedia下滑3.74%,报56.67美元.Tripadvisor下跌4.45%,报36.94美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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