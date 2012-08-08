〔欧元债市〕德债上涨,因标售需求强劲及对ECB行动存疑

* 德债反弹,自上周ECB决议后累计下跌近三大点

* 10年期德债标售需求强劲

* 市场对西班牙危机可能恶化保持警惕

路透伦敦8月8日电---德债周三上扬,因标售需求强劲,且投资人忧虑欧元区将如何及何时应对西班牙和意大利借贷成本飙升的措施缺乏细节.

在本周初,对欧洲央行(ECB)将买入意大利和西班牙公债的预期令德债承压,但市场焦点慢慢转向ECB设下其行动的先决条件,即受困的欧元区国家率先要求欧元区救助基金援助及接受监管.

西班牙官员否认请求立即救助的言论令欧债危机在西班牙要求援助前恶化的可能性上升.

欧元区或不能提供足够援助的风险也令市场承压.市场还在等待德国宪法法院将9月12日就欧洲稳定机制(ESM)的裁决.

在这情况下,10年期德债标售录得今年来最强劲的需求,近期德债收益率上升也扶助吸引投资人.

德债期货FGBLc1升52个跳动点,收报142.85,自上周ECB政策会议后累计下跌近三个点.10年期德债收益率DE10YT=TWEB下跌5.2个基点,报1.425%,7月创下1.126%的纪录低位.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB短暂升至7%以上,此为危险的水平,投资人对西班牙可长时间从资本市场获得资金存疑.

两年期西班牙公债收益率也攀升.上周ECB总裁德拉吉的言论指央行行动将集中在短债,消息带动两年期西班牙公债升幅最大.

两年期西班牙公债ES2YT=TWEB收益率升30个基点,报3.87%,仅在一周前在7%以上.

意大利公债收益率持稳,10年期意大利公债收益率仍交投在约6%的较高水平.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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