〔欧洲汇市〕英镑势将下跌,此前英国央行描绘的英国经济前景黯淡

* 英国央行通胀报告降低减息及更多QE的预期

* 英镑跳涨,但升势料短暂

* 英国经济衰退加深,令英镑承压

* 对ECB行动的预期限制欧元的跌幅

路透伦敦8月8日电---英镑未来几周势将有新的跌势,因忧虑英国经济衰退加深,英国央行的季度通胀报告强调这一经济状况,使对英国将进一步放宽政策的预期完整.

英国央行大幅下修英国经济中期成长预估,因担忧金融危机以来损及成长的因素可能比先前预想的持续更久.英国央行在季度通胀报告中称,英国两年后经济年成长率可能在2%左右,远低于三个月前预估的2.67%.通胀率在2013年第四季以前料都保持在2%上方,2012年第四季料为2.1%左右.[BOE-CMN]

英镑跳涨,此前英国央行总裁金恩的讲话为对英国减息的高涨预期浇了冷水,他说减息将损害一些金融机构及将造成"反效果".

但分析师表示,英镑的升势只是部份投资人的下意识反应.这些投资人原本预期英国央行将清楚暗示未来几个月额外放宽货币政策.

"你会明白英镑为何上升,但我们认为,英国经济增长将仍然不济,将很可能进一步放宽货币政策,"巴克莱首席汇市策略师Paul Robinson说.

"鉴于英国前景和全球其他国家比较,目前我们仍偏向作空英镑,"他说.

许多分析师表示,英镑将很快再次下跌,特别是投资人更正面看待欧元,因欧洲央行总裁德拉吉承诺将竭尽所能扞卫欧元.

巴克莱的Robinson预期,年低英镑将跌至1.53美元,从目前的1.5660美元下滑.尽管他表示,年底欧元兑英镑很可能下跌,但欧洲央行未来几周将行动的前景可能使欧元短期内上升.

英国央行报告使市场押后对英国央行减息的预期.利率期货BOEWATCH显示,市场正消化英国在11月减息的机率为约33%,低于上周40%的机率.英国利率目前处于纪录低位0.5%.

许多分析师仍预计,英国经济走弱将促使英国央行在今年稍后推出更多货币宽松政策,压低英镑.(完)