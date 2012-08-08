〔欧洲股市〕收于四个月高位左右,受矿业和银行类股涨势带动

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
* FTSEurofirst 300指数小涨0.2%
* 渣打集团反弹,引领银行股走强
* 力拓领涨矿业股
路透伦敦8月8日电---欧洲股市周三收盘持于四个月高位左右,矿业和银行类股涨势的影响超过了汽车股和油股的疲弱态势,因市场仍在观望全球各大央行采取措施刺激全球经济.
渣打集团(STAN.L)劲升7.1%,该行开始对有关其违反美国制裁伊朗的指控作出回击.该股在过去两日暴跌22%.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.86点,或0.2%,报1,096.05点,步步逼近3月中触及的今年高点,但市场交投清淡.
欧洲股市此轮升势已大涨7.4%,部分因对央行刺激措施抱持希望,上月底欧洲央行总裁德拉吉称,该央行"准备采取一切行动"保卫欧元.
尽管英国央行下调经济成长预估,但没有暗示急于向经济进一步挹注刺激措施.
Investec策略师Edo Brasecke表示,股市回报相比其他资产仍有吸引力.
Brasecke认为,尽管企业获利缺乏上升动能,但股市仍将走强.
在上月涨势落后的矿业股.SXPP今日大涨1.5%,本周稍后中国将公布一系列数据,可能为中国经济受出口市场疲软打击的程度提供更明确的解答.
力拓(RIO.L)升2.9%,此前该公司坚持了今年160亿美元的支出计划.
英国富时100指数.FTSE微升0.08%,报5,845.92点;德国股市DAX指数.GDAXI小跌0.03%,报6,966.15点,法国CAC-40指数.FCHI收跌0.43%,报3,438.26点.(完)
--编译 于春红;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透米兰2月14日 - 欧洲股市周二持稳，因汽车和银行股走高，抵消了消费者类股和制药股下跌带来的拖累。PSA(标致雪铁龙)集团洽购通用汽车欧洲业务的消息带动汽车股攀升。
路透伦敦2月13日 - 欧洲股市周一上涨，因矿业股在铜价走高提振下触及两年半高位，并购消息继续推高股价，收购要约将德国药企Stada推至纪录高位。