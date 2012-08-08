〔欧洲股市〕收于四个月高位左右,受矿业和银行类股涨势带动

* FTSEurofirst 300指数小涨0.2%

* 渣打集团反弹,引领银行股走强

* 力拓领涨矿业股

路透伦敦8月8日电---欧洲股市周三收盘持于四个月高位左右,矿业和银行类股涨势的影响超过了汽车股和油股的疲弱态势,因市场仍在观望全球各大央行采取措施刺激全球经济.

渣打集团(STAN.L)劲升7.1%,该行开始对有关其违反美国制裁伊朗的指控作出回击.该股在过去两日暴跌22%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.86点,或0.2%,报1,096.05点,步步逼近3月中触及的今年高点,但市场交投清淡.

欧洲股市此轮升势已大涨7.4%,部分因对央行刺激措施抱持希望,上月底欧洲央行总裁德拉吉称,该央行"准备采取一切行动"保卫欧元.

尽管英国央行下调经济成长预估,但没有暗示急于向经济进一步挹注刺激措施.

Investec策略师Edo Brasecke表示,股市回报相比其他资产仍有吸引力.

Brasecke认为,尽管企业获利缺乏上升动能,但股市仍将走强.

在上月涨势落后的矿业股.SXPP今日大涨1.5%,本周稍后中国将公布一系列数据,可能为中国经济受出口市场疲软打击的程度提供更明确的解答.

力拓(RIO.L)升2.9%,此前该公司坚持了今年160亿美元的支出计划.

英国富时100指数.FTSE微升0.08%,报5,845.92点;德国股市DAX指数.GDAXI小跌0.03%,报6,966.15点,法国CAC-40指数.FCHI收跌0.43%,报3,438.26点.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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