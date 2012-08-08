〔英国债市〕英债落后且利率期货下滑,因央行总裁讲话打压宽松政策希望

路透伦敦8月8日电---英国公债周三持于近四周低点,表现远逊于可比德债,此前英国央行总裁金恩的讲话压制了对很快会出台更多货币刺激措施的期望.

金恩暗示英国央行进一步扶助经济可能会透过增加量化宽松政策购买资产,而不是下调已在纪录低点的利率,降息会有负面影响.

但他也表示,英国央行的通胀预估并不代表急需进一步行动.

9月英债期货FLGU2收高6个跳动点,报120.79,接近周二触及的四周低点120.54,表现较可比德债期货FGBLU2逊色逾30个跳动点.

10年期英债收益率GB10YT=RR跌2个基点,至1.58%.英债和德债EU10YT=RR的利差扩宽3个基点,报14.6个基点,周二触及八个月最低的9个基点.

两年期英债GB2YT=RR跑输其他年期,收益率升2个基点,短期英镑利率期货跌多达7个跳动点.

美银美林固定收益策略师John Wraith表示,英债近期强于德债和美债的表现可能快将告终.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>