〔金属期市〕期铜跟随欧元跌势收低,关注中国数据

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 欧元兑美元下滑,因德国数据疲弱
* 英国央行下调经济成长预估,法国预计出现衰退
* 市场希望欧洲央行行动扶助西班牙和意大利
* 关注中国周四公布的通胀和工业生产数据
路透纽约/伦敦8月8日电---期铜价格周三从昨日触及的一周高位回落,因有进一步迹象显示欧洲经济状况持续恶化,风险意愿受压.
铜价在四个交易日内首次下滑,大致跟随欧元兑美元的跌势,此前德国公布进口和工业生产下滑,令市场对欧元区经济成长前景的担忧加重,在中国周四公布数据前市场愈发谨慎.
英国央行下调英国中期经济成长预估,法国央行也预计该国第三季陷入衰退.
纽约商品期货交易所(COMEX)-9月期铜合约HGU2跌1.90美分,结算价报每磅3.4215美元,盘中交投区间介于3.4030-3.4330美元,周二该合约触及3.4490美元的一周高位.
根据汤森路透初步数据,纽约尾盘时成交量接近56,500口,比30日均值高出逾四分之一.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌30美元,报每吨7,550美元,也脱离周二触及的一周高位7,612.75美元.
投资人焦点将转向中国周四公布的通胀和工业生产数据以及周五将出炉的贸易数据,以判断中国经济成长步幅.全球铜需求约四成来自中国.
渣打分析师Daniel Smith表示:"中国明日公布的宏观经济数据以及周五的贸易数据对后市方向颇为重要."
期铜在过去三日大涨3.5%,为逾一个月来最大三日升幅,但本季迄今仍跌约2%.
LME三个月期锡CMSN3跌70美元,报18,200美元.
以下为1744GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
-------------------------------------------------------------------
COMEX期铜 341.60 -2.45 -0.71 343.60 -0.58
LME期铝 1914.00 4.50 +0.24 2020.00 -5.25
LME期铜 7550.00 -30.00 -0.40 7600.00 -0.66
LME期铅 1910.00 1.00 +0.05 2035.00 -6.14
LME期镍 15740.00 -10.00 -0.06 18710.00 -15.87
LME期锡 18200.00 -70.00 -0.38 19200.00 -5.21
LME期锌 1869.00 -4.00 -0.21 1845.00 1.30
上海期铝 15425.00 55.00 +0.36 15845.00 -2.65
上海期铜 54850.00 -10.00 -0.02 55360.00 -0.92
上海期锌 14675.00 65.00 +0.44 14795.00 -0.81
-------------------------------------------------------------------
注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 李军;审校 于春红
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI