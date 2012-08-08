〔全球金市〕在淡静交投中小涨,市场不确定央行是否会采取行动刺激经济

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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* 对央行行动与否的疑虑致使成交清淡
* 英国央行称没有放宽货币政策的迫切需要
* 节日季节印度黄金需求疲弱
路透纽约8月8日电---金价周三小涨,但仍陷于狭窄区间内,成交再度清淡,因投资者不确定全球主要央行是否会采取行动提振脆弱的经济.
英国央行总裁金恩表示,没有进一步放宽货币政策的迫切需要,他的讲话打压看涨投资者的信心.他们冀望全球主要央行将采取更大规模的行动.
交易商称,上周美国联邦储备理事会(FED,美联储)和欧洲央行按兵不动,令金市投资者猜测央行是会利用对金市有利的货币刺激举措,还是会暂不采取进一步行动,后者可能引发市场抛售.
美国黄金期货市场连续第三天成交淡静.美国股市和油价小涨未能推动金价进一步攀升.
"看似市场缺乏投资者乐观情绪,致使黄金走向不明.本周没有重要的经济数据公布,加之夏日假期成交清淡,这可能导致金价短期内缺乏明确的走向,"汇丰商品市场首席策略师James Steel表示.
1728 GMT,现货金价XAU=涨0.1美元,报每盎司1,613美元,从稍早跌势中反弹.
纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金GCZ2上扬3.10美元,报1,615.90美元.
根据路透初步数据,成交量远低于30日均值.
黄金实货买需仍令人失望.
节日季节伊始,全球主要黄金消费国印度需求疲弱.农村买家持币观望,因雨季降雨不足可能影响其收入.
中国上海金交所黄金现货延期合约XAUTD=SGEX的成交量较7月日均成交量低近30%.
其他贵金属中,现货白银XAG=涨0.1%,报28.10美元,现货铂金XPT=跌0.61美元,至1,401.99美元,现货钯金XPD=升0.7%,报583.97美元.
----------------------1728 GMT--------------------------
最新价格/ 当日 当日 年初迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌%
COMEX黄金期货 GCQ2 1615.90 3.10 0.2% 3.1%
COMEX白银期货 SIU2 28.050 -0.036 -0.1% 0.5%
COMEX铂金期货 PLV2 1408.80 -1.60 -0.1% 0.7%
COMEX钯金期货 PAU2 587.25 -0.95 -0.2% -10.5%
现货金 XAU= 1613.00 2.32 0.1% 3.1%
现货银 XAG= 28.10 0.03 0.1% 1.5%
现货铂金 XPT= 1401.99 -0.61 0.0% 0.6%
现货钯金 XPD= 583.97 4.27 0.7% -10.5%
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI