〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货上涨,因玉米走强带来支持

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透8月8日电---美国小麦期货周三上涨,收盘接近日内高位,交易商说,玉米市场的涨势对小麦提供支持.
尾盘一轮空头回补也扶助提振小麦价格.小麦市场在交易日大部份时间下跌.
分析师预期,美国农业部周度报告将显示最新一周出口销售450,000-550,000吨小麦,上周出口销售520,700吨.
俄罗斯副总理称,没有理由禁止谷物出口,但不排除明年起征收保护性出口关税的可能.
路透调查显示,俄罗斯,乌克兰和哈萨克斯坦出产的小麦将较上年减少30%,因为乾旱.
黑海地区的谷物组织主管表示,尽管收成前景疲弱,但俄罗斯,乌克兰和哈萨克斯坦不需要限制今年谷物出口以保证当地市场有充足供应.
指标CBOT-9月小麦期货WU2结算价收高10-1/4美分,报每蒲式耳8.99-1/4美元.
今日小麦预估成交量为170,043口.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI