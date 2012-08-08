版本:
中国
市场报道 | 2012年 8月 9日 星期四 05:45 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货上涨,因玉米走强带来支持

路透8月8日电---美国小麦期货周三上涨,收盘接近日内高位,交易商说,玉米市场的涨势对小麦提供支持.

尾盘一轮空头回补也扶助提振小麦价格.小麦市场在交易日大部份时间下跌.

分析师预期,美国农业部周度报告将显示最新一周出口销售450,000-550,000吨小麦,上周出口销售520,700吨.

俄罗斯副总理称,没有理由禁止谷物出口,但不排除明年起征收保护性出口关税的可能.

路透调查显示,俄罗斯,乌克兰和哈萨克斯坦出产的小麦将较上年减少30%,因为乾旱.

黑海地区的谷物组织主管表示,尽管收成前景疲弱,但俄罗斯,乌克兰和哈萨克斯坦不需要限制今年谷物出口以保证当地市场有充足供应.

指标CBOT-9月小麦期货WU2结算价收高10-1/4美分,报每蒲式耳8.99-1/4美元.

今日小麦预估成交量为170,043口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐