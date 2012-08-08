〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收升1%,出口需求终止两天跌势

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透8月8日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上升1%,终止两天跌势,交易商说,受助于出口需求,且在美国政府公布供需报告前,投资人调整头寸也提振大豆市场.
交易商和分析师表示,未经证实的传言称本周中国买入最多100万吨美国大豆,且买入两船阿根廷豆油.
美国农业部(USDA)称,民间出口商报告销售140,000吨2012/13年付运的美国大豆至不知名目地.
市场等待USDA周五公布的月度供需报告.分析师预期,美国农业部将下调美国大豆产量,单产和已收割面积预估,同时降低2011/12年和2012/13年的结转库存预估.
气象学家表示,预期美国中西部谷物种植带未来一周至10天将有降雨,且温度下降,有可能扶助晚种大豆的生长.
美国国家海洋及大气管理局表示,美国内陆7月创下最炎热月份纪录,超过1936年7月的水平,当年美国遭受遭受灾难性尘暴袭击.
CBOT报告,8月大豆和豆粕期货没有交割,豆油期货交割911口.
11月大豆期货SX2上升15-1/2美分,报15.81-1/4美元.
8月豆粕合约SMQ2收升9.6美元,收报每短吨521.9美元.
8月豆油合约BOQ2上涨0.29美分,报每磅51.58美分.
今天,大豆预估成交量为161,837口,豆粕预估成交量为58,337口,豆油期货预估成交量为80,841口.
以下为CBOT农产品期货在1927GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 810.75 14.75 1.9% 25.4%
CBOT大豆Sc1 1630.00 24.75 1.5% 36.0%
CBOT豆粕SMc1 521.90 9.60 1.9% 68.7%
CBOT豆油BOc1 51.58 0.29 0.6% -1.0%
CBOT小麦Wc1 899.25 10.25 1.2% 37.8%
CBOT稻米RRc1 1568.50 -6.00 -0.4% 7.4%
EU小麦BL2H0 259.75 1.00 0.4% 28.3%
NYMEX原油期货CLc1 93.37 -0.30 -0.3% -5.5%
道琼工业指数.DJI 13,187 19 0.1% 7.9%
现货金XAU= 1614.10 3.42 0.2% 3.2%
欧元/美元EUR= 1.2361 -0.0039 -0.3% -4.5%
美元指数.DXY 82.3600 0.1500 0.2% 2.7%
波罗的海
干散货指数.BADI 812 -24 -2.9% -53.3%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 利棣儿;审校 母红
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI