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市场报道 | 2012年 8月 9日 星期四 05:44 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收升1%,出口需求终止两天跌势

路透8月8日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上升1%,终止两天跌势,交易商说,受助于出口需求,且在美国政府公布供需报告前,投资人调整头寸也提振大豆市场.

交易商和分析师表示,未经证实的传言称本周中国买入最多100万吨美国大豆,且买入两船阿根廷豆油.

美国农业部(USDA)称,民间出口商报告销售140,000吨2012/13年付运的美国大豆至不知名目地.

市场等待USDA周五公布的月度供需报告.分析师预期,美国农业部将下调美国大豆产量,单产和已收割面积预估,同时降低2011/12年和2012/13年的结转库存预估.

气象学家表示,预期美国中西部谷物种植带未来一周至10天将有降雨,且温度下降,有可能扶助晚种大豆的生长.

美国国家海洋及大气管理局表示,美国内陆7月创下最炎热月份纪录,超过1936年7月的水平,当年美国遭受遭受灾难性尘暴袭击.

CBOT报告,8月大豆和豆粕期货没有交割,豆油期货交割911口.

11月大豆期货SX2上升15-1/2美分,报15.81-1/4美元.

8月豆粕合约SMQ2收升9.6美元,收报每短吨521.9美元.

8月豆油合约BOQ2上涨0.29美分,报每磅51.58美分.

今天,大豆预估成交量为161,837口,豆粕预估成交量为58,337口,豆油期货预估成交量为80,841口.

以下为CBOT农产品期货在1927GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 810.75 14.75 1.9% 25.4%

CBOT大豆Sc1 1630.00 24.75 1.5% 36.0%

CBOT豆粕SMc1 521.90 9.60 1.9% 68.7%

CBOT豆油BOc1 51.58 0.29 0.6% -1.0%

CBOT小麦Wc1 899.25 10.25 1.2% 37.8%

CBOT稻米RRc1 1568.50 -6.00 -0.4% 7.4%

EU小麦BL2H0 259.75 1.00 0.4% 28.3%

NYMEX原油期货CLc1 93.37 -0.30 -0.3% -5.5%

道琼工业指数.DJI 13,187 19 0.1% 7.9%

现货金XAU= 1614.10 3.42 0.2% 3.2%

欧元/美元EUR= 1.2361 -0.0039 -0.3% -4.5%

美元指数.DXY 82.3600 0.1500 0.2% 2.7%

波罗的海

干散货指数.BADI 812 -24 -2.9% -53.3%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

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