〔美国债市〕公债价格下滑,10年期公债标售需求平平

* 10年期公债标售认购倍数为三年来最低

* 德债标售吸引强劲需求

* 美国第二季生产率强于预期

路透纽约8月8日电---美国公债价格周三下滑,收益率触及逾一个月最高水准,此前财政部标售的240亿美元10年期公债需求平平.

但因市场仍担心欧债危机,对避险公债的需求持续,限制了市场跌幅.

美国财政部标售10年期公债认购倍数为2009年8月来最低,得标利率超过预期,显示投资人不愿以公开市场价格买入公债.

此次标售得标利率为1.68%,高于7月标售10年期公债时录得的1.46%纪录低点.

"今日标售的10年期公债统计数据疲弱,同上月标售形成鲜明对比."野村证券国际驻纽约美国利率策略部门主管George Goncalves表示.

周三午后,美国公债价格下滑,指标10年期公债US10YT=RR跌7/32,收益率报1.651%,高于周二尾盘的1.63%,盘中一度升至1.66%的6月底来最高水准.

本周美国财政部发债规模达到720亿美元,周二已经发售了320亿美元三年期公债,周四还将发售160亿美元30年期长债.

另外,周三德债标售获强劲需求,巩固了德债的反弹势头,上周欧洲央行会议后的热情被缺乏何时及如何应对欧债危机的细节所打压.

10年期西班牙公债收益率一度触及7%危险水准,因市场愈发认为西班牙要申请援助还需要时日,而这是欧洲央行干预的前提.

尽管欧洲央行已经构画出同欧元区救助基金一道购买主权债的计划,但在9月前不会发生,且需要西班牙和意大利首先提出请求.

周三,西班牙和爱尔兰躲过一劫,评等机构DBRS没有将两国评等下调至欧洲央行若要使用两国公债作为抵押品需要额外收费的水准之下.

"近几周经济预估已被下调,因越来越多证据显示欧洲的经济问题已经拖累美国经济成长,"Wells Fargo Securities首席分析师John Silvia表示.

市场对显示美国非农生产率第二季升幅超过预期的数据无甚反应.

30年期长债US30YT=RR跌20/32,收益率由周二尾盘的2.72%升至2.751%.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-23/32 (-01/32) 0.276

五年期公债US5YT=RR 98-29/32 (-03/32) 0.726

10年期公债US10YT=RR 100-29/32 (-07/32) 1.651

30年期公债US30YT=RR 105-01/32 (-20/32) 2.751 (完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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