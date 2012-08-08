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市场报道 | 2012年 8月 9日 星期四 05:08 BJT

〔加拿大汇市〕加元/美元触及三个月高位,受商品价格反弹支撑

路透多伦多8月8日电---加元兑美元周三触及约三个月最高水准,受商品价格反弹带动,且部分投资人相信全球央行将采取措施支撑经济.

"商品价格出现反弹.金价再度站稳1,600美元,油价也从几周前的低点大幅回升," Scotiabank外汇交易部门董事David Bradley表示.

加元/美元CAD=D4盘中攀升至0.9937加元或1.0063美元高位.

加元/美元收报0.9946加元或1.0054美元,略高于周二收位0.9975加元或1.0025美元.

加元也受到市场持续预期加拿大央行最终将升息的支撑.(完)

--编译 李军;审校 母红

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