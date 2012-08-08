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市场报道 | 2012年 8月 9日 星期四 05:20 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉跳升至76美分以上,静待USDA报告

路透纽约8月8日电---洲际交易所(ICE)棉花期货周三跳升至76美分以上,为5月中来首次,明日美国农业部(USDA)公布的供需报告可能下调印度棉花产量预估,因雨季推迟及降雨稀少.印度是全球第二大棉花出产国.

指标ICE-12月期棉合约CTZ2收高0.8%,报每磅76美分,较日内高位仅低0.30美分.

经纪和分析师预期,USDA将下调其全球结转库存预估约200万包,之前预期为7,200万包.周五USDA将公布2012/13季度其首份供需报告.

"在报告出炉前,市场调整头寸,预期USDA报告可能有利多棉花的数据.如果USDA的数据不利市场,我预期棉花将抹去上周的所有升幅,"Rabobank棉花分析师Keith Flury预期,全球结转库存将为6,700万包.

摩根士丹利谷物分析师也对USDA将大幅下调印度预估持谨慎态度.

"目前,我们预期印度产量预估被进一步下调的幅度有限,因这些数据原本已消化了雨季降雨稀少将对棉花产量造成较大影响的假设."

收成受到影响将不足以降低全球供应过剩的情况,特别是鉴于刚结束的2011/12季度的结转库存创纪录高位,其中近一半是中国的战略储备.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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