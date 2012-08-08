〔纽约期市〕ICE期棉跳升至76美分以上,静待USDA报告

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透纽约8月8日电---洲际交易所(ICE)棉花期货周三跳升至76美分以上,为5月中来首次,明日美国农业部(USDA)公布的供需报告可能下调印度棉花产量预估,因雨季推迟及降雨稀少.印度是全球第二大棉花出产国.
指标ICE-12月期棉合约CTZ2收高0.8%,报每磅76美分,较日内高位仅低0.30美分.
经纪和分析师预期,USDA将下调其全球结转库存预估约200万包,之前预期为7,200万包.周五USDA将公布2012/13季度其首份供需报告.
"在报告出炉前,市场调整头寸,预期USDA报告可能有利多棉花的数据.如果USDA的数据不利市场,我预期棉花将抹去上周的所有升幅,"Rabobank棉花分析师Keith Flury预期,全球结转库存将为6,700万包.
摩根士丹利谷物分析师也对USDA将大幅下调印度预估持谨慎态度.
"目前,我们预期印度产量预估被进一步下调的幅度有限,因这些数据原本已消化了雨季降雨稀少将对棉花产量造成较大影响的假设."
收成受到影响将不足以降低全球供应过剩的情况,特别是鉴于刚结束的2011/12季度的结转库存创纪录高位,其中近一半是中国的战略储备.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI