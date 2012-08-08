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市场报道 | 2012年 8月 9日 星期四 05:33 BJT

〔加拿大股市〕收低,能源股和银行股领跌

路透多伦多8月8日电---加拿大主要股指周三收低,权重的能源股,金融股和矿业股下跌,盖过加拿大最大电信商BCE Inc(BCE.TO)股价劲升的影响,令大盘承压.

多家大型企业股价下挫逾1%,结束加拿大主要股指连续两天的升势,此轮升势推动股指上涨至一个月高位.

能源股和能源相关类股对大盘拖累最大.

权重的Suncor Energy (SU.TO)跌1.6%,TransCanada Corp (TRP.TO)重挫2.3%,Enbridge Inc (ENB.TO)大跌1.9%.

银行股走低也是导致大盘走低的因素之一,加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)(BNS.TO)下跌1.2%,加拿大皇家银行(RY.TO)跌1%,满地可银行(Bank of Montreal)(BMO.TO)下滑1%.

加拿大最大电信商Bell Canada的母公司BCE Inc (BCE.TO)股价上涨2.4%,是抑制大盘进一步下跌的最大功臣.

BCE公布的第二季获利优于预期,因其无线服务业务增长,促使公司上调全年获利预估及增加派息.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低82.46点,或0.7%,报11,781.04点.周二该指数收在7月4日来的最高水平.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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