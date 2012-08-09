美国各类经济指标总览--2012/8/9

香港个股：YGM出售英国高档服饰品牌Aquascutum予山东如意，作价1.17亿美元
路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
美国商务部公布,美国6月贸易逆差429.2亿美元,为2010年12月以来最低,且低于预估的逆差475亿美元.6月出口增长0.9%,进口下滑1.5%.6月商品贸易逆差575.4亿美元,服务贸易顺差146.1亿美元.6月对中国的贸易逆差为274亿美元,5月为逆差260.4亿美元.[ID:nSB1717500]
美国劳工部公布,8月4日当周初请失业金人数为36.1万人,低于预估的37.0万人.初请失业金人数四周均值为36.8万人.7月28日当周续请失业金人数为333.2万人,预估为328.0万人.[ID:nEAPA90DI5]
美国商务部周四公布,美国6月趸售(批发)库存较上月下降0.2%(预估为增加0.3%),5月修正后为持平.美国6月趸售(批发)库存录得2011年9月来最大按月跌幅.[ID:nSB1718402]
当前值 前次值
失业率(%) 8.3(7月) 8.2(6月)
非农业就业岗位(万) 增加16.3(7月) 增加6.4(6月)
平均时薪(%) +0.1(7月) +0.3(6月)
消费者物价指数(CPI)(%) 持平(6月) -0.3(5月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(6月) +0.2(5月)
实质所得(%) +0.5(6月) +0.1(5月)
生产者物价指数(PPI)(%) +0.1(6月) -1.0(5月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.2(6月) +0.2(5月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.5(第二季初值) +2.0(第一季终值)
GDP平减指数(%) +1.5(第二季初值) +2.2(第一季终值)
零售销售(%) -0.5(6月) -0.2(5月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差429.2(6月) 逆差480.4(5月修正值)
雇佣成本(%) +0.5(第二季) +0.4(第一季)
工业生产(%) +0.4(6月) -0.2(5月修正值)
产能利用率(%) 78.9(6月) 78.7(5月修正值)
初请失业金人数(万人) 36.1(8月4日当周) 36.7(7月28日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字600(6月) 赤字1,246(5月)
领先指标(%) -0.3(6月) +0.4(5月修正值)
个人所得(%) +0.5(6月) +0.3(5月)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1(6月) -0.2(5月)
消费者信贷(亿美元) 增加64.6(6月) 增加167(5月修正值)
企业库存(%) +0.3(5月) +0.3(4月修正值)
建筑支出(%) +0.4(6月) +1.6(5月修正值)
消费者信心 65.9(7月) 62.7(6月修正值)
房屋开工(万户) 76.0(6月) 71.1(5月修正值)
建筑许可(万户) 75.5(6月) 78.4(5月修正值)
成屋销售(万户) 437(6月) 462(5月修正值)
新屋销售(万户) 35(6月) 38.2(5月修正值)
工厂订单(%) -0.5(6月) +0.5(5月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) +1.3(6月修正值) +1.5(5月修正值)
供应管理协会非制造业指数 52.6(7月) 52.1(6月)
供应管理协会制造业指数 49.8(7月) 49.7(6月修正值)
趸售(批发)库存(%) -0.2(6月) 持平(5月修正值)
进口物价(%) -2.7(6月) -1.2(5月修正值)
出口物价(%) -1.7(6月) -0.4(5月修正值)
单位劳工成本(%) +1.7(第二季初值) +5.6(第一季修正值)
非农业生产率(%) +1.6%(第二季初值) -0.5%(第一季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,373 赤字1,187
(第一季初值) (第四季修正值) (完)
--整理 丁琦/母红;审校 利棣儿
路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
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路透上海3月2日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(7日)发行不超 过220亿元人民币三期固息债，期限一年、五年和10年。其中招标发行总额上限为190亿元， 商业银行柜台分销发行上限30亿元。 上述债券中，一年期品种为该行今年第四期新发债，首场招标结束后，可以向工行、农 行和中行追加发行5亿、20亿和5亿元，用于柜台分销。五年和10年债为2016年第18期<CN160 218=CFXS>和第13期 ，票面利率3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2017年第4期新发债、2016年18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：40亿元；5年：60亿元；10年：90亿元 1年可追加发行不超过30亿元 期限/计息方式 1/5/10年固息