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市场报道 | 2012年 8月 9日 星期四 22:47 BJT

〔美国热股〕摩根大通提交第一季业绩的正式账目重整,股价下滑

路透8月9日电---摩根大通(JPM.N)周四提交其第一季业绩的正式账目重整,以反映其伦敦交易台的衍生品部位价值原本被夸大的结论.

在周四早盘交易中,摩根大通下跌0.38%,至37.02美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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