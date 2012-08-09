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市场报道 | 2012年 8月 9日 星期四 23:00 BJT

〔美国热股〕百事可乐签署协议在缅甸销售部分产品,股价下跌

路透8月9日电---百事可乐(PEP.N)周四表示,和Diamond Star Co Ltd签定分销协议,在缅甸销售百事可乐的部份饮料.Diamond Star Co Ltd在缅甸经营超过50年.

在周四早盘交易中,百事可乐下跌0.57%,至72.16美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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