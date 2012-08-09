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市场报道 | 2012年 8月 9日 星期四 23:08 BJT

〔美国热股〕百货店KOHL'S CORP公布的第二季获利优于预期

路透8月9日电---百货店KOHL'S CORP (KSS.N)公布的第二季获利优于预期,尽管销售疲弱,但该公司严加控制成本,且预期在开学前的当前季度业务将改善.

在周四早盘交易中,KOHL'S CORP下跌1.28%,至51.40美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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