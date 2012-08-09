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市场报道 | 2012年 8月 9日 星期四 23:24 BJT

〔美国热股〕英伟达在公布第二季业绩前,股价小升

路透8月9日电---电脑显卡芯片制造商英伟达(NVDA.O)周四收盘后将公布第二季业绩,市场聚焦是否有迹象显示其在平板电脑应用处理器"Tegra"系列的成功能弥补个人电脑销售放缓的影响.

英伟达可能还会提供公司是否已解决供应链瓶颈问题的看法.英伟达的竞争对手是德州仪器,高通和其他智能电话和平板电脑芯片制造商.

在周四早盘交易中,英伟达升0.91%,至14.36美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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