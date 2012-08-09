〔国际油市〕8月25日止四周OPEC石油日均出口料减少9万桶--分析师

标题新闻：美司法部长塞申斯在确认提名听证会上未披露与俄大使接触--华盛顿邮报援引司法部官员
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦8月9日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至8月25日的四周内,石油日均出口料将减少9万桶.
根据Oil Movements提供的最新数据,截至8月25日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料为2,373万桶,截至7月28日止四周每日原油出口量为2,382万桶.
OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一.(完)
浏览OPEC相关报导,请点选[OPEC-CMN]
--编译 利棣儿;审校 李军
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选