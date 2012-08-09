〔国际油市〕8月25日止四周OPEC石油日均出口料减少9万桶--分析师

路透伦敦8月9日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至8月25日的四周内,石油日均出口料将减少9万桶.

根据Oil Movements提供的最新数据,截至8月25日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料为2,373万桶,截至7月28日止四周每日原油出口量为2,382万桶.

OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一.(完)

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