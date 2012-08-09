〔中国能源〕周五起上调成品油价4-5%--发改委

标题新闻：美司法部长塞申斯在确认提名听证会上未披露与俄大使接触--华盛顿邮报援引司法部官员
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路透北京8月9日电---中国发改委周四宣布,根据近期国际市场油价变化情况,周五起上调成品油价4-5%.
发改委通知称,决定自周五零时起将汽、柴价格每吨分别提高390元和370元,调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨8290元和7480元.其他成品油价格相应调整.供交通、民航等专项用户汽、柴油最高供应价格等额提高.
在中国目前定价机制之下,如果指标原油价格在22个工作日内上涨逾4%,通常会引起价格上调.不过,如果政府认为合适,也可能推迟涨价.
5月-7月期间,中国总共三次下调油价,使油品零售价格总共下降14%,促使部分分析师下调了炼油巨头中石化的获利前景预估.(完)
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--发稿 李军;审校 利棣儿
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路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
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