〔中国能源〕周五起上调成品油价4-5%--发改委

发改委通知称,决定自周五零时起将汽、柴价格每吨分别提高390元和370元,调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨8290元和7480元.其他成品油价格相应调整.供交通、民航等专项用户汽、柴油最高供应价格等额提高.