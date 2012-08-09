〔英国债市〕英债收益率触及一个月高位,受美债在标售前走软牵连

路透伦敦8月9日电---英国10年期公债收益率周四升至一个月高位,因美国公债在30年期公债标售前下滑,且在周三英国央行发布通胀报告后市场有失望情绪.
10年期英债收益率GB10YT=RR升5个基点,报1.62%,一度升至1.63%的7月6日来最高.
英债稍早变动不大,但在美国市场开盘后稳步下滑,较可比德债收益率差扩宽3个基点,至六日高位18个基点.
"看来表现远逊德债,但同美国公债相比,就没有那么差,英债是在跟随美债走势."加拿大皇家银行固定收益策略师Sam Hill表示.
指标美国公债收益率徘徊在两个月高位附近,因市场等待30年期公债标售,昨日标售的10年期公债需求不振,令市场承压.
美国公布数据显示,上周初请失业金人数意外减少后,公债价格进一步下滑.
9月英债期货FLGU2收低39个跳动点,报120.40,为7月5日来最低收位,表现较可比德债期货FGBLU2逊色20个跳动点.
周五,市场关注英国7月生产者物价指数(PPI),预计将显示由6月的增长2.3%降至增长2.1%.(完)
--编译 李军;审校 母红
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