〔全球金市〕金价上涨,因中国数据疲弱令市场冀望将有刺激措施出台

* 中国工业数据引发中国将推出刺激措施的传闻

* 美国期金交投清淡,整周金价在狭窄区间交投

* 汇丰下调今年铂金和钯金的价格预估

路透纽约8月9日电---金价周四在交投清淡中小升,因中国7月工业同比增速放缓,令市场寄望全球最大经济火车头之一中国将推出有利黄金的货币刺激政策.

金价上涨,此前中国公布7月工业同比增速意外下跌至逾三年新低.[ID:nSB1716954][ID:nSB1716692],使中国决策者有空间推出更多刺激举措,以达至经济增长年率7.5%的目标.

不过,今天美国期金成交量可能录得今年的新低,因不确定美国联邦储备理事会(美联储,FED)和欧洲央行将采取更多货币刺激措施的时机和规模,令金市投资人观望.

"金价和银价上涨,因中国经济数据走弱令市场预期中国将推出更多宽松措施,且金价留守在1,600美元上方带动一些技术性买入,"期货经纪R.J. O'Brien高级商品经纪Phillip Streible说.

美国上周初请失业金人数下降,且美国贸易逆差跌至一年半的最低,[US-ECI-CMN]令那些寻求量化宽松政策的投资人感到有些沮丧.

1632 GMT,现货金价XAU=上涨0.2%,报每盎司1,614.13美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金GCZ2上扬1.10美元,报1,617.10美元.根据路透初步数据,今天迄今的成交量远低于其30日均值.

中国国家统计局周四公布,7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%,略高于路透调查中值1.7%,但为2010年1月以来最低.[ID:nSB1716150]数据暗示中国央行可能继6月和7月减息后再次降息,提振经济.

尽管近几周对美联储和欧洲央行将放宽政策的臆测与日俱增,但黄金投资人仍然未信服.本周金价交投在1,602-1,617美元的15美元非常狭窄区间,反映黄金投资人的疑虑.

其他贵金属中,现货白银XAG=涨0.3%,报28.07美元,现货铂金XPT=跌0.2%,至1,402.50美元,现货钯金XPD=升0.1%,报582.60美元.

钯金仍然是年内表现最差的主要贵金属,下跌约10%,同期银和铂金均升1%,黄金升3%.汽车制造商的需求忧虑,均拖累铂金和钯金的价格,汽车制造商是自动催化剂金属的主要用家.

汇丰将2012年钯金价格预估从每盎司785美元下调至655美元.不过,汇丰称,预期钯金将在目前的低水平攀升,因俄罗斯减少钯金出口.

汇丰也将2012年铂金价格预估下调至每盎司1,525美元.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 GCQ2 1617.10 1.10 0.1% 3.2%

COMEX白银期货 SIU2 28.040 -0.035 -0.1% 0.4%

COMEX铂金期货 PLV2 1409.30 -0.90 -0.1% 0.7%

COMEX钯金期货 PAU2 586.05 -0.45 -0.1% -10.7%

现货金 XAU= 1614.13 2.84 0.2% 3.2%

现货银 XAG= 28.07 0.08 0.3% 1.4%

现货铂金 XPT= 1402.50 -2.50 -0.2% 0.7%

现货钯金 XPD= 582.60 0.70 0.1% -10.7%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=