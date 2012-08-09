〔金属期市〕伦敦期铜收低,因中国经济数据提振推出刺激措施的希望

* 中国7月工业增速跌至三年低位

* 中国CPI为30个月低点,为更多宽松政策预留空间

* 美国就业和贸易数据均优于预期

* 关注中国周五公布的7月进口数据

路透纽约/伦敦8月9日电---伦敦期铜周四下跌,而美国期铜小升,此前中国公布的工业和通胀数据迟缓,支持了市场对全球最大金属消费国中国将推出更多刺激措施的预期.

分析师表示,在中国公布经济数据后,伦敦和纽约期铜均变动不大,数据显示中国7月居民消费价格指数(CPI)触及30个月低位,且7月工业同比增速跌至三年低位,疲弱的数据足以令中国采取更多政策行动.[CN-ECI-CMN]

"今天的题材是数据.低于预期的中国通胀数据使当局在利率政策有更多的空间,"Sucden Financial金属交易部主管Steve Hardcastle说.

在交易日稍后公布的美国经济数据喜人,对铜市提供一些额外支持.上周美国初请失业金人数下降,且6月贸易逆差为18个月来最小.[US-ECI-CMN]

投资人将把焦点转向周五公布的中国7月贸易数据,预期进口将连续第二个月下降.

纽约商品期货交易所(COMEX)-9月期铜合约HGU2升0.35美分,结算价报每磅3.4250美元,盘中交投区间介于3.4035-3.4430美元.

根据汤森路透初步数据,纽约尾盘的成交量仍然相对良好,略多于58,000口,比30日均值高出三分之一.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌16美元,报每吨7,534美元.

美国股市在近四年高位徘徊,欧洲股市升向其年内峰值,尽管欧元区的活动全线减弱,但投资人信心从美国数据及中国数据的暗示得到支持.

印尼贸易官员周四称,7月印尼精炼锡出货较6月下降14%,因多风的天气及全球锡价下跌,限制了供应.

LME锡价从去年触及每吨33,000美元上方的纪录高位下跌,全球经济放缓拖累需求前景.

本周,印尼PT Timah (TINS.JK)称已停止在现货市场出售锡,因为价格低,降低本月的出货.

过去印尼炼商曾经减少供应以提振价格,分析师怀疑新的出口限制将可以支持价格,因为经济和投资人信心整体疲弱.

"去年第四季自设的出口禁令受到多家生产商的影响,最终最消出口禁令,未能达到预期的成效."

LME三个月期锡CMSN3收低1.7%,报每吨17,900美元.

三个月期铝CMAL3下跌15美元,收报每吨1,900美元.根据路透数据,铝价30日移动均线切入位目前在1,901美元.

以下为1808 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 342.25 0.10 +0.03 343.60 -0.39

LME期铝 1900.00 -15.00 -0.78 2020.00 -5.94

LME期铜 7533.00 -17.00 -0.23 7600.00 -0.88

LME期铅 1921.00 10.00 +0.52 2035.00 -5.60

LME期镍 15475.00 -265.00 -1.68 18710.00 -17.29

LME期锡 17900.00 -300.00 -1.65 19200.00 -6.77

LME期锌 1860.00 -9.50 -0.51 1845.00 0.81

上海期铝 15490.00 65.00 +0.42 15845.00 -2.24

上海期铜 55270.00 420.00 +0.77 55360.00 -0.16

上海期锌 14755.00 80.00 +0.55 14795.00 -0.27

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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