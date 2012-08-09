〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货攀升,因中国出口需求及USDA报告前调整头寸

香港个股：YGM出售英国高档服饰品牌Aquascutum予山东如意，作价1.17亿美元
路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
路透8月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨3%,录得一个月来最大单日升幅,因美国大豆销售往中国的消息,及在美国农业部(USDA)的8月供需报告公布前,投资人调整头寸.
USDA称,出口商报告销售165,000吨美国大豆往中国,在2012/13年付运.
出口交易商说,中国可能已买入多至约50万吨美国大豆,9月至12月付运.现货包含运费及保险费等在内的到岸价格(CIF)GRYM跳升至三个月高位,因出口商纷纷采购近月玉米供应.
交易商等待周五USDA的月度供需报告.分析师预期,USDA将下调美国大豆产量,单产和已收割面积预估,同时降低2011/12年和2012/13年的结转库存预估.
本周,中西部地区部份地区有轻微降雨,对缓解旱情仅提供最小的帮助.本周降雨量总计0.25-1.00英寸,且中西部半数地区仅出现零星降雨,仅有约25%的地区获得较大雨量的降雨.
USDA公布,最新一周出口销售美国大豆300,400吨,低于市场预期的350,000-450,000吨.
巴西政府对目前已完成的大豆收成预估在6,640万吨，大致保持不变,7月时的预估为6,637万吨.
CBOT报告,8月大豆和豆粕期货没有交割,豆油期货交割846口.
11月大豆期货SX2上升50美分,报16.31-1/4美元.
8月豆粕合约SMQ2收升16.8美元,收报每短吨538.7美元.
8月豆油合约BOQ2上涨0.81美分,报每磅52.39美分.
今天,大豆预估成交量为191,866口,豆粕预估成交量为85,135口,豆油期货预估成交量为95,762口.
以下为CBOT农产品期货在2009GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 818.25 7.50 0.9% 26.6%
CBOT大豆Sc1 1694.50 64.50 4.0% 41.4%
CBOT豆粕SMc1 538.70 16.80 3.2% 74.1%
CBOT豆油BOc1 52.39 0.81 1.6% 0.6%
CBOT小麦Wc1 913.00 13.75 1.5% 39.9%
CBOT稻米RRc1 1592.00 23.50 1.5% 9.0%
EU小麦BL2H0 266.00 6.25 2.4% 31.4%
NYMEX原油期货CLc1 93.71 0.36 0.4% -5.2%
道琼工业指数.DJI 13,165 -10 -0.1% 7.8%
现货金XAU= 1617.10 5.81 0.4% 3.4%
欧元/美元EUR= 1.2297 -0.0067 -0.5% -5.0%
美元指数.DXY 82.6220 0.2280 0.3% 3.0%
波罗的海
干散货指数.BADI 790 -22 -2.7% -54.5%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
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路透上海3月2日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(7日)发行不超 过220亿元人民币三期固息债，期限一年、五年和10年。其中招标发行总额上限为190亿元， 商业银行柜台分销发行上限30亿元。 上述债券中，一年期品种为该行今年第四期新发债，首场招标结束后，可以向工行、农 行和中行追加发行5亿、20亿和5亿元，用于柜台分销。五年和10年债为2016年第18期<CN160 218=CFXS>和第13期 ，票面利率3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2017年第4期新发债、2016年18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：40亿元；5年：60亿元；10年：90亿元 1年可追加发行不超过30亿元 期限/计息方式 1/5/10年固息