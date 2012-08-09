〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货攀升,因中国出口需求及USDA报告前调整头寸

路透8月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨3%,录得一个月来最大单日升幅,因美国大豆销售往中国的消息,及在美国农业部(USDA)的8月供需报告公布前,投资人调整头寸.

USDA称,出口商报告销售165,000吨美国大豆往中国,在2012/13年付运.

出口交易商说,中国可能已买入多至约50万吨美国大豆,9月至12月付运.现货包含运费及保险费等在内的到岸价格(CIF)GRYM跳升至三个月高位,因出口商纷纷采购近月玉米供应.

交易商等待周五USDA的月度供需报告.分析师预期,USDA将下调美国大豆产量,单产和已收割面积预估,同时降低2011/12年和2012/13年的结转库存预估.

本周,中西部地区部份地区有轻微降雨,对缓解旱情仅提供最小的帮助.本周降雨量总计0.25-1.00英寸,且中西部半数地区仅出现零星降雨,仅有约25%的地区获得较大雨量的降雨.

USDA公布,最新一周出口销售美国大豆300,400吨,低于市场预期的350,000-450,000吨.

巴西政府对目前已完成的大豆收成预估在6,640万吨，大致保持不变,7月时的预估为6,637万吨.

CBOT报告,8月大豆和豆粕期货没有交割,豆油期货交割846口.

11月大豆期货SX2上升50美分,报16.31-1/4美元.

8月豆粕合约SMQ2收升16.8美元,收报每短吨538.7美元.

8月豆油合约BOQ2上涨0.81美分,报每磅52.39美分.

今天,大豆预估成交量为191,866口,豆粕预估成交量为85,135口,豆油期货预估成交量为95,762口.

以下为CBOT农产品期货在2009GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 818.25 7.50 0.9% 26.6%

CBOT大豆Sc1 1694.50 64.50 4.0% 41.4%

CBOT豆粕SMc1 538.70 16.80 3.2% 74.1%

CBOT豆油BOc1 52.39 0.81 1.6% 0.6%

CBOT小麦Wc1 913.00 13.75 1.5% 39.9%

CBOT稻米RRc1 1592.00 23.50 1.5% 9.0%

EU小麦BL2H0 266.00 6.25 2.4% 31.4%

NYMEX原油期货CLc1 93.71 0.36 0.4% -5.2%

道琼工业指数.DJI 13,165 -10 -0.1% 7.8%

现货金XAU= 1617.10 5.81 0.4% 3.4%

欧元/美元EUR= 1.2297 -0.0067 -0.5% -5.0%

美元指数.DXY 82.6220 0.2280 0.3% 3.0%

波罗的海

干散货指数.BADI 790 -22 -2.7% -54.5%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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