〔韩国数据〕7月PPI按年下跌0.1%,为约三年内首次出现同比下滑

标题新闻：美司法部长塞申斯在确认提名听证会上未披露与俄大使接触--华盛顿邮报援引司法部官员
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路透首尔8月10日电---韩国央行周五公布的数据显示,韩国7月生产者物价约三年来首次出现同比下滑,显示在国内及全球需求趋软的情况下,消费者通胀可能进一步降低.
央行表示,7月生产者物价指数(PPI)KRPPIY=ECI较上年同期跌0.1%,6月为上升0.8%,为2009年11月跌0.4%以来首次按年下滑.
数据显示,韩国7月生产者物价指数(PPI)较上月下滑0.5%,6月为下跌1.4%.
下表为韩国生产者物价指数变动率,单位为百分比(未经季节调整):
7月 6月 7月 6月
(较前月变动率) (较上年同期变动率)
PPI -0.5 -1.4 -0.1 0.8
主要类别
农渔林产品 0.2 -5.9 -3.4 0.2
工业产品 -0.8 -1.6 -0.7 0.3
电力,自来水,燃气 0.1 0.1 7.5 7.8
服务业 0.2 -0.2 0.7 0.8
注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品,在整体指数中比重占64.48%,服务业占26.44%,农渔产品则占4.36%.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
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