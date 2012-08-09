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市场报道 | 2012年 8月 10日 星期五 05:16 BJT

〔纽约汇市〕欧元兑美元和日圆连跌第二天,在近期上涨后获利了结

* 欧元兑美元从一个月高位进一步下跌

* 预期欧洲央行将采取行动限制欧元的跌幅

* 瑞典克朗兑欧元攀升至12年高位

路透纽约8月9日电---欧元兑美元周四连跌第二天,因交易商在欧元近期上涨后获利了结,但寄望欧洲央行将采取行动,缓和债务沉重的西班牙和意大利面临的压力,令欧元跌幅受限.

自上月欧元兑美元触及逾两年低位以来,欧元在过去一周持续反弹,此前欧洲央行总裁德拉吉称央行将竭尽所能扞卫欧元,且可能买入公债扶助拉低受困国家的借贷成本.

但近几天欧元的升势失去动能,此前欧元在升穿1.2400美元附近的阻力位后未能站稳,此为55天移动均线的切入位,促使交易商销定获利.

"欧元空头越战越勇,因空头回补升势未能进一步推进,"法国兴业汇市策略师Kit

Juckes说.

欧洲央行为行动设下先决条件,包括受困国家首先寻求欧元区救助基金的扶助,这损及汇市交易商对欧元升势的信心.交易商说,欧洲央行为干预债市设定先决条件,增加了决策者行动前,西班牙和意大利债务危机恶化的风险.

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