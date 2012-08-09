〔纽约汇市〕欧元兑美元和日圆连跌第二天,在近期上涨后获利了结

香港个股：YGM出售英国高档服饰品牌Aquascutum予山东如意，作价1.17亿美元
路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
* 欧元兑美元从一个月高位进一步下跌
* 预期欧洲央行将采取行动限制欧元的跌幅
* 瑞典克朗兑欧元攀升至12年高位
路透纽约8月9日电---欧元兑美元周四连跌第二天,因交易商在欧元近期上涨后获利了结,但寄望欧洲央行将采取行动,缓和债务沉重的西班牙和意大利面临的压力,令欧元跌幅受限.
自上月欧元兑美元触及逾两年低位以来,欧元在过去一周持续反弹,此前欧洲央行总裁德拉吉称央行将竭尽所能扞卫欧元,且可能买入公债扶助拉低受困国家的借贷成本.
但近几天欧元的升势失去动能,此前欧元在升穿1.2400美元附近的阻力位后未能站稳,此为55天移动均线的切入位,促使交易商销定获利.
"欧元空头越战越勇,因空头回补升势未能进一步推进,"法国兴业汇市策略师Kit
Juckes说.
欧洲央行为行动设下先决条件,包括受困国家首先寻求欧元区救助基金的扶助,这损及汇市交易商对欧元升势的信心.交易商说,欧洲央行为干预债市设定先决条件,增加了决策者行动前,西班牙和意大利债务危机恶化的风险.
路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
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路透上海3月2日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(7日)发行不超 过220亿元人民币三期固息债，期限一年、五年和10年。其中招标发行总额上限为190亿元， 商业银行柜台分销发行上限30亿元。 上述债券中，一年期品种为该行今年第四期新发债，首场招标结束后，可以向工行、农 行和中行追加发行5亿、20亿和5亿元，用于柜台分销。五年和10年债为2016年第18期<CN160 218=CFXS>和第13期 ，票面利率3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2017年第4期新发债、2016年18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：40亿元；5年：60亿元；10年：90亿元 1年可追加发行不超过30亿元 期限/计息方式 1/5/10年固息