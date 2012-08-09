〔美国股市〕涨跌互现,标普500指数延续升势连涨第五日

* 思科股价攀升,因高盛将该股列入确信买入名单

* 美国数据支持经济温和成长的观点

* 中国数据令该国再推刺激举措的可能性犹存

* 道指小跌0.08%,标普500指数收高0.04%,Nasdaq指数上扬0.25%

路透纽约8月9日电---美国股市周四收盘涨跌互现,标普500指数再次以微弱升幅延续涨势,连升第五日,在缺乏新刺激因素的情况下,对全球主要央行再推经济刺激举措的预期仍是推动市场的主要力量.

尽管标普500指数本周每天连创三个月新高,但在过去三个交易日的累计涨幅仅为0.6%,显示,尽管美国就业和贸易数据强于预期,但投资者仍未准备好进行大举押注.

Nasdaq市场表现略强于其他两间市场,思科(CSCO.O)领涨,之前高盛将该股列入确信买入名单,且Piper Jaffray将该股评级上调至"增持".思科股价攀升3.2%,报17.70美元,且为百分比涨幅最大的道指成分股.

材料股也走强,因James River Coal Co JRCC.O表示,发电用煤市场显示出复苏的迹象,之前该行业全面削减产量.该股飙升13%,报2.52美元.同业Arch Coal Inc ACI.N跳升7.1%,报7.42美元.标普材料股指数.GSPM收涨0.5%.

在整个上午的交易中,三大股指呈拉锯走势,标普500指数多数时间徘徊在1,400点之上,成交清淡,因投资者押注主要央行将很快采取行动支持已显示停滞迹象的全球经济复苏.

"市场这几天几乎没有变动,让人感觉非常怪异.但尽管存在超买的风险,但我认为,在央行出台行动计划前,市场不会大幅回落,"费城Janney Montgomery Scott的首席投资策略师Mark Luschini表示.

道琼工业指数.DJI小跌10.45点,或0.08%,至13,165.19点;标准普尔500指数.SPX微涨0.58点,或0.04%,至1,402.80点.Nasdaq指数.IXIC上扬7.39点,或0.25%,至3,018.64点.

尽管中国公布了一系列疲弱的经济数据,市场依然坚守阵地.中国7月工业增加值增长年率放缓至逾三年来最低,消费者物价通胀年率触及30个月最低.

"上述数据令人失望,但这只是巩固了投资者有关央行将出手施救的预期,"Luschini称,他负责管理540亿美元的资产.

数据显示,美国上周初请失业金人口减少,美国6月贸易逆差为一年半来最低,是困境中挣扎的经济显露出的希望迹象.

护肤和化妆品产品生产商Elizabeth Arden RDEN.O预计2013年获利高于预期,因销售强劲.该股攀升13%,报44.02美元.

在已公布业绩的445家标普500指数成份股企业中,68%的获利超过分析师预期,与过去几个季度的均值一致.

Robbins & Myers RBN.N大涨27.4%,报59.63美元,之前National Oilwell Varco (NOV.N)表示,将以25.4亿美元的现金收购前者.Varco股价上扬0.8%,报76.98美元.

E*Trade Financial Corp (ETFC.O)急升6.9%,报8.57美元,之前该公司撤换首席执行长Steven Freiberg,并表示,董事会已成立一委员会,寻找永久性替代人选.

成交量清淡,纽约证券交易所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约54.1亿股,远低于78.4亿股的去年日成交均值.

纽约证券交易所约52.5%的股票收涨,Nasdaq市场均约53%的股票攀升.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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