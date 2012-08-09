〔加拿大股市〕收高,中国经济数据疲弱令人期望央行追加刺激措施

香港个股：YGM出售英国高档服饰品牌Aquascutum予山东如意，作价1.17亿美元
路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
路透多伦多8月9日电---加拿大主要股指周四收高,能源股和矿业股领涨,因中国经济数据疲弱,令投资人期望央行可能进一步放宽货币政策刺激经济成长.
因投资人押注中国通胀不断降低可能给予中国央行进一步放宽政策的空间,加拿大油气类股受到提振.
欧洲央行管理委员会成员诺亚周四表示,欧洲央行决心要压低债券市场上成员国过高的风险溢价,而且应该很快就作好行动准备.[ID:nSB1717698]市场对美联储的行动也有期望.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高77.09点,或0.65%,报11,858.13点.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透香港3月2日 - 英国高档服饰品牌Aquascutum将易手予中资。香港成衣批发及产销商--YGM贸易有限公司周四宣布，落实以现金代价1.17亿美元，出售旗下Aquascutum业务予中国纺织品制造商--山东如意集团。
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路透上海3月2日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(7日)发行不超 过220亿元人民币三期固息债，期限一年、五年和10年。其中招标发行总额上限为190亿元， 商业银行柜台分销发行上限30亿元。 上述债券中，一年期品种为该行今年第四期新发债，首场招标结束后，可以向工行、农 行和中行追加发行5亿、20亿和5亿元，用于柜台分销。五年和10年债为2016年第18期<CN160 218=CFXS>和第13期 ，票面利率3.43%和3.05%。 具体发行条款如下： 2017年第4期新发债、2016年18/13期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：40亿元；5年：60亿元；10年：90亿元 1年可追加发行不超过30亿元 期限/计息方式 1/5/10年固息