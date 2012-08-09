版本:
中国
市场报道 | 2012年 8月 10日 星期五 05:21 BJT

〔加拿大股市〕收高,中国经济数据疲弱令人期望央行追加刺激措施

路透多伦多8月9日电---加拿大主要股指周四收高,能源股和矿业股领涨,因中国经济数据疲弱,令投资人期望央行可能进一步放宽货币政策刺激经济成长.

因投资人押注中国通胀不断降低可能给予中国央行进一步放宽政策的空间,加拿大油气类股受到提振.

欧洲央行管理委员会成员诺亚周四表示,欧洲央行决心要压低债券市场上成员国过高的风险溢价,而且应该很快就作好行动准备.[ID:nSB1717698]市场对美联储的行动也有期望.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高77.09点,或0.65%,报11,858.13点.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐